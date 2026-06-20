実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）が20日までに自身のYouTubeチャンネルを更新し、サッカー元日本代表・本田圭佑（40）の解説の魅力について語る場面があった。視聴者から「本田圭佑さんの解説はなぜ面白いと思いますか?」といった質問が寄せられると、ひろゆき氏は「関西の人だから面白いんですよね。サービス精神が高い人なので、面白いことを言おうっていうのもあるし、そもそも素でお笑いのセンスもあったりするので」