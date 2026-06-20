【FIFAワールドカップ2026】トルコ代表 0ー1 パラグアイ代表（日本時間6月20日／サンフランシスコ・ベイエリア・スタジアム）【映像】突然のVARでまさかの一発退場（実際の様子）突然の退場劇に会場が騒然となった。パラグアイ代表のMFミゲル・アルミロンに、今大会から導入された新ルールが適用されてレッドカードが提示されると、ファンからは驚きの声が寄せられた。日本時間6月20日、FIFAワールドカップ2026グループD第2節