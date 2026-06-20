お笑いコンビ「銀シャリ」の鰻和弘（42）が20日、インスタグラムを更新。「【資格】航空特殊無線技士になりました」と報告した。免許の写真を投稿した。「無線従事者です。【じゅうじしゃ】って響きがカッコよく、言いたくなります。これで小型飛行機に1人で乗る資格を得ました。いよいよです」と期待した。一方で「そんな事よりこれいつもですが、#苗字気になられる#本名なんですか？#本名です#1万回は言ってると思う」と