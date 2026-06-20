サッカー元日本代表の城彰二氏（51）が、20日放送の日本テレビ系特番「あす決戦！日本×チュニジア徹底分析SP！」（後7・00）にVTR出演し、代表チームを巡る裏話を語った。番組では、日本サッカー界の歴史を映像とともに振り返った。城氏は稲本潤一氏、森島寛晃氏との座談会に出席。城氏は日本が初出場した98年フランス大会で代表メンバー入り。エースとして期待を背負いながら、本大会では3試合で無得点に終わった。アジア