俳優の有村架純さん（33）が20日、主演映画の公開記念舞台挨拶に登場。“人生が変わった”という旅の思い出について明かしました。映画『マジカル・シークレット・ツアー』（公開中）は、2017年に中部国際空港で主婦たちが金の密輸で逮捕されたという実際の事件に着想を得たオリジナルストーリー。有村さんは、夫の横領と解雇を知り、子連れで金の密輸に手を染める2児の母・和歌子を演じました。■有村架純「同じ場所に行くってい