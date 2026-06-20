6月20日、函館競馬場で行われた5R・2歳新馬戦（牝・芝1200m）は、北村友一騎乗の3番人気、イモージェン（牝2・栗東・池添学）が快勝した。1.1/4馬身差の2着に2番人気のソニックアイル（牝2・美浦・平岩大典）、3着に1番人気のラピッドテソーロ（牝2・美浦・畠山吉宏）が入った。勝ちタイムは1:09.0（良）。【レース動画】サリオス産駒がJRA初勝利…函館2歳新馬父に記念の白星届ける北村友一騎乗の3番人気、イモージェンが鮮や