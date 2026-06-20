6月20日、函館競馬場で行われた4R・3歳未勝利（ダ1700m）は、河原田菜々騎乗の8番人気、ミリオンアップ（牝3・栗東・野中賢二）が勝利した。3/4馬身差の2着にゴールデンダガー（牡3・美浦・中舘英二）、3着にブレイズランナー（牡3・美浦・蛯名正義）が入った。勝ちタイムは1:46.7（良）。1番人気で浜中俊騎乗、タガノシルフィー（牝3・栗東・石橋守）は5着、2番人気で横山武史騎乗、ニシノモリミチ（牡3・美浦・高木登）は4着