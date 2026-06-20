6月20日、函館競馬場で行われた2R・3歳未勝利（牝・ダ1700m）は、武豊騎乗の2番人気、コイタマチャン（牝3・栗東・宮本博）が勝利した。クビ差の2着にマーゴットクリュグ（牝3・栗東・小林真也）、3着にウォータースパウト（牝3・美浦・小笠倫弘）が入った。勝ちタイムは1:46.7（良）。1番人気で横山琉人騎乗、ギンケイ（牝3・美浦・中川公成）は、4着敗退。ゴール前の追い比べ制す武豊騎乗の2番人気、コイタマチャンが快勝