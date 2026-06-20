「僕しかいなかったんですけど、後ろから……」GENERATIONS from EXILE TRIBEの中務裕太が、LDH事務所での“不思議な体験”を明かした――。中務裕太○「夜中に1人でトレーニング」「一通りやり終わって…」6日に更新されたYouTubeチャンネル『好井まさおの怪談を浴びる会』にゲスト出演した中務。好井まさおに、LDH事務所での“心霊現象”を聞かれると、「ありますね。結構有名なんです」と即答。「最近入った社員さんとかは知ら