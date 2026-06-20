6月20日、阪神競馬場で行われた7R・3歳上1勝クラス（芝2400m）は、川田将雅騎乗の1番人気、サガルマータ（牡3・栗東・福永祐一）が快勝した。1.3/4馬身差の2着にシートゥサミット（牡3・栗東・吉岡辰弥）、3着にパウンドフォーワン（牡3・栗東・田中克典）が入った。勝ちタイムは2:25.8（稍重）。【レース動画】5億円ホースが2勝目をマーク…阪神7R2番人気で岩田望来騎乗、ガウディ（牡3・栗東・上村洋行）は、6着敗退。2023年