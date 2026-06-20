全人類を一瞬で“沼らせる”ための沼力UPなコーデ術を知りたくない...？今回は、3月20日に行われたRay公式ファンミで見つけた、おしゃれ女子による「シャイニーコーデ」をご紹介します！これを読めば、ドレスコードの参考にきっとなるはず♡おしゃれ女子のシャイニーコーデをいっき見ーーー！Ray公式ファンミで見つけた♡3月20日に行われたファンミは、“Something Shiny”をドレスコードに設定！キラキラに包まれたおし