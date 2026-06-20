モデルで女優の朝比奈彩が、人気女優らとの豪華コラボショットを公開し話題を呼んでいる。２０日に自身のインスタグラムで「チアダン。」と題して書き出すと、女優の佐久間由衣、土屋太鳳、石井杏奈との豪華４ショットを複数アップ。「個人個人では会っていたけれど、皆んな揃って会うのは、久しぶり作品が終わってからもこうやって、仲良くできる存在に出会えて本当に幸せ。」とつづり、「ちょっと早いけど杏奈の誕生日のお