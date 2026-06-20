ナインティナイン・岡村隆史のレギュラー番組「おかべろ」（カンテレ、土曜、後２・２８）が２０日、放送され、元モーニング娘。の後藤真希（４０）がゲスト出演した。番組では、「自宅を建てまして」と、２３年末に完成した、こだわりが詰まった自宅の映像も紹介。「一軒家が好きで、（自分で）お家建てたい、って（思った）」「６ＬＤＫぐらい」などと説明。１階にはリビングかと思うほど広い玄関、シューズクローゼットなど