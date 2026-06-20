「プロレス・新日本」（２０日、千葉・君津市民体育館）永田裕志（５８）によるプロデュース興行が行われ、メインイベントの６人タッグ戦でＮＥＶＥＲ無差別級王者のウルフアロン（３０）が永田と、１年半ぶりに特別参戦した元ＵＦＣヘビー級王者ジョシュ・バーネット（４８）との異色の豪華トリオを結成し、極悪集団ハウス・オブ・トーチャーを撃退した。ウルフがまたも刺激的な初遭遇を果たした。かつて２０００年代前半の