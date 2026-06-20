赤色灯20日午後0時過ぎ、新潟県阿賀町豊実の実川で「渓流釣りをしていて（同行者が）滑落して負傷した」と119番があった。津川署によると、茨城県水戸市の男性会社員（61）が病院に搬送され、死亡が確認された。署や消防によると、知人2人で渓流釣りをしていて、川沿いの崖から約80メートル落ちたとみられる。