「女子プロレス・スターダム」（２０日、国立代々木競技場第二体育館）ワールド王座選手権が行われ、王者・玖麗さやか（２６）が挑戦者の鈴季すず（２３）に２１分３２秒、ジャーマンスープレックスホールドで敗れ、２度目の防衛に失敗した。涙が止まらなかった。マイクを握った鈴季は「やっと巻きました！オマエたち、今日は雨の中、来て良かったよなあ！」と絶叫。鈴季にプロレスキャリアを問われ、２年半だと答えた。「キ