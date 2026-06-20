＜マイヤーLPGAクラシック3日目◇20日◇ブライスフィールドCC（ミシガン州）◇6611ヤード・パー72＞海外メジャー「KPMG全米女子プロ」の前哨戦になった米国女子ツアーは、第3ラウンドがスタートした。日本勢は5人が決勝ラウンドをプレーする。【連続写真解説】竹田麗央の代名詞“パワーフェード”は一体、どう打ってる？日本時間午後9時35分に競技がスタート。3日目は2人1組のツーサム形式で、全員が1番ティからプレーを開始する