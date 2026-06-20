歌舞伎俳優の市川新之助さんが20日長岡市を訪れ、県産ブランド米新之助のプロモーション動画の撮影に臨みました。 20日、長岡市を訪れたのは県産ブランド米「新之助」のアンバサダーで歌舞伎俳優の八代目・市川新之助さんです。 暑さに強く大粒で豊かな甘みが特徴の県産米「新之助」。一般販売開始10年を迎えることしは「新之助」誕生の地である県農業総合研究所で新たなＰＲ動画を撮影しました 県能郷総合研究所所