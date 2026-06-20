ダンス＆ボーカルグループ「ＥＸＩＬＥＴＨＥＳＥＣＯＮＤ」が２０日、静岡・静岡エコパアリーナで約２年ぶりのアリーナツアー「ＥＸＩＬＥＴＨＥＳＥＣＯＮＤＬＩＶＥＴＯＵＲ２０２６“ＰＥＲＦＥＣＴＹＥＡＲＢＥＳＴ〜ＢｏｒｎＴｏＢｅＷｉｌｄ〜”」の初日公演を行った。今年は所属事務所にとって６年に１度の祭典「ＰＥＲＦＥＣＴＹＥＡＲ」。「ＰＥＲＦＥＣＹＹＥＡＲＢＥＳＴ」と銘打