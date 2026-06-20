姉の告白に立ち尽くしてしまった妹の気持ち、なんとなく想像できますよね…。「隠し通す」と決めた姉と、それを止めようとする妹。ふたりの温度差が、これからどんな亀裂を生んでしまうのか。姉妹の関係がどう変わっていくのか、目が離せない展開になりそうです！>>【まんが】この子の父は夫じゃない(ウーマンエキサイト編集部)