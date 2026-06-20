ボートレースまるがめの「スカパー！JLC杯争奪ルーキーシリーズ第14戦」が20日に開幕した。前節V（中村桃佳）の12号機を駆る河内一馬が初戦6Rを5コースから道中戦で競り勝ち、2着と好発進を決めた。試運転では「（前田）滉さんにやられたけど、レースにいったら良かったですね。スタートを決めやすいし、レースしやすい。やっぱりいいですね」と納得顔だった。当地初参戦で上々のレース内容とあって「5コースからコレなら