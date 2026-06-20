元巨人監督の高橋由伸氏が２０日、自身のインスタグラムを更新。「１９７５年生まれの同級生３人で、ＹｏｕＴｕｂｅ撮影をしてきました。ウエと私は生年月日が一緒で、ヒサも１日前。撮影後も話が尽きませんでした」とつづり、巨人時代のチームメート、上原浩治氏、高橋尚成氏との３ショットを投稿した。由伸氏と上原氏は同じ１９７５年４月３日生まれ。尚成氏はその１日前の７５年４月２日生まれ。フォロワーからは「皆さん男