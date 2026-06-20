日本代表MF田中碧が所属するリーズが、元ドイツ代表MFユリアン・ブラントの獲得に動いているようだ。イギリスメディア『ヨークシャー・イブニング・ポスト』が報じている。今季のプレミアリーグを14位でフィニッシュしたリーズ。新シーズンに向けては田中の去就に関する噂もあるなか、攻撃的MFやセントラルMF、シャドー、トップ下といったポジションで可能な選手の補強を優先事項に定めている。報道によれば、そのトップター