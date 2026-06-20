元ブラジル代表FWのロナウジーニョ氏が、セリエC（イタリア3部）のラヴェンナFCで新たな職に就くことになった。イタリアメディア『ガゼッタ・デッロ・スポルト』など複数メディアが伝えている。現役時代にバルセロナやパリ・サンジェルマン、ミランといったクラブで活躍したサッカー界のスーパースターの一人であるロナウジーニョ氏。現役引退後はメディアの仕事や古巣バルセロナでアンバサダー職などを務めてきたが、現在46