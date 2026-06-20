春になると心が開放的になるが、それは不審者たちも同じだった!!【漫画】本編を読む／男性客のサンダルの下にスマホ!?店員はどうする？春…それはなんとなくワクワクして、少しだけ心が開放的になる季節。しかし、それは“アブナイ人たち”にとっても同じことが言えるようで、暖かくなってくると世の中に不審者が増える傾向にある。今回紹介するのは、女性の服飾品を扱うショップを訪れた不審者の話である。女社会の知られざる闇。