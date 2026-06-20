中国メディアの央視新聞は17日、中国のロボットが砂漠化防止に投入されていることを紹介した。報道によると、ロボットは5秒に1株のペースで苗を植えることができる。視覚ナビゲーションと自動運転システムが搭載されており、溝掘り、植え付け、土かけ、水やりまでを一気に完了。1ムー（約667平方メートル）の土地の植栽にかかる時間は19分で、1時間に植物2000株を植えることができ、その効率は人間の80倍に達する。さらに注目され