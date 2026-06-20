人気スポットの“別ルート”を進むと現れる奇岩。ハワイ通の人気芸人が「あまり言いたくない」と思わず漏らす、知る人ぞ知るパワースポットが話題となっている。【映像】小木「あまり知られたくない」ハワイの“奇岩”パワースポットハワイの最新グルメ・絶景・アクティビティなど、地元で人気となっている“次に来る”情報を紹介するバラエティ「絶頂ハワイアンズ〜グルメ&絶景&トライアスロン〜」が14日に放送。出演