陸上の１マイル公認レース「ＧＩＮＺＡＭＩＬＥ」が２０日、東京都内の東京高速道路（ＫＫ線）特設コースで行われ、エリート男子の部は永原颯磨（順大）が３分５７秒０の日本新記録で優勝した。同女子の部は田中希実（豊田自動織機）が自身の日本記録に約２秒差に迫る４分３３秒８で制した。エリート男子は、今年３月に本田桜二郎（当時鳥取城北高、現早大）が記録した従来の日本記録（４分０秒２）を７人が上回る激戦となり