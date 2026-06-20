女優・仲里依紗（36）が20日に自身のYouTubeチャンネルを更新し、夫で俳優・中尾明慶（37）による「一番許せない」行動を明かす場面があった。夫婦の寝室を公開した仲だったが「私、本当にこういうのが一番許せないです。ペットボトルを床に直置きすること!台があるのに」と眉をひそめる。また「私がこの間あげた、ローマのおみやげなんですけど。これとかも、ポイって」とおみやげが雑に置かれていると報告。さらに、ベッ