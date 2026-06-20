【競馬】メイクデビュー函館（6月20日／函館競馬場・2歳・新馬牝・芝1200メートル）【映像】芝のレースで“ひと際目立つ”愛らしい白毛馬20日の函館5R・新馬戦でソダシを半姉に持つ白毛馬のスノーウィスパー（牝2、栗東・須貝）がデビュー。その真っ白な馬体と愛らしいレースぶりにファンが魅了された。スノーウィスパーの姉は、白毛馬として史上初めて芝の重賞を制し、引退までに桜花