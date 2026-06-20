サッカーW杯北中米大会サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会は連日熱戦が繰り広げられている。開催地の1つ、米ワシントン州シアトルでは日本のレジェンドの銅像もお祭り騒ぎに巻き込まれたようだ。19日（日本時間20日）、シアトル・スタジアムでは地元米国がオーストラリアに2-0で勝利し、1次リーグD組で2連勝を飾った。W杯の盛り上がりは街全体に波及しているようで、他競技の球場でもその影響が見られた。米スポーツ