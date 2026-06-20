2023年の美少女図鑑アワードで審査員特別賞に輝いた、宮嶋くるみが18日、自身のインスタグラムで同日発売の「週刊ヤングジャンプ」に登場したことを報告した。 【写真】あふれだしたキャミソールの透明感ちょっと前かがみ 宮嶋は2004年生まれ、福島県出身。黄色と白のストライプのバンドゥに身を包んだ前かがみのショットとともに、「是非こちらコンビニや書店で見かけたらお持ち帰りしてくださると嬉しいです