オランダ戦後のの舞台裏が公開されたサッカー日本代表は6月21日、北中米ワールドカップ（W杯）のグループF第2節のチュニジア戦に挑む。試合前夜にJFA TVの公式YouTubeチャンネルが更新。チームの独占映像が公開されたなか、「サムネのオーラがエグすぎる」「男でも惚れる」など動画のサムネイル画像が注目を集めている。映像では、メンターとして体動するMF南野拓実のリハビリシーンから公開された。その後、トレーニング中の