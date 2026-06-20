Kis‐My‐Ft2の玉森裕太が主演する7月5日スタートのドラマ『マイ・フィクション』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜22時15分）の主題歌に、Kis‐My‐Ft2「My Affection」が決定した。あわせて、光と影が交差する魅惑のメインビジュアルと場面写真が解禁された。【写真】Kis-My-Ft2が歌う『マイ・フィクション』主題歌「My Affection」ジャケットもかっこいい本作は、記憶に隠された真実をめぐるサスペンス・ラブストーリー