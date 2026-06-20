２０日に生放送された日本テレビ系特別番組「緊急生放送！ＦＩＦＡワールドカップの今知りたいこと、全部わかりますＳＰ」（土曜・午後７時）に、元日本代表・本田圭佑が出演した。番組では「Ｗ杯ベストゴール」をテーマに設定しインタビュー。Ｗ杯で通算４ゴールを決めている本田は、自身のベストゴールとして、２０１０年Ｗ杯のカメルーン戦での初ゴールを挙げ、理由として「初めてトップに抜てきされたから」と語った。