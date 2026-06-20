元南海、広島、巨人の西山秀二氏（58）が、古田敦也氏（60）のYouTube「フルタの方程式」に出演。1996年の広島歴代最強打線が優勝できなかった理由を明かした。テーマは「最強打線」西山氏は1996年に“ビッグレッドマシーン”の異名を誇ったカープ打線を挙げた。西山氏は「このメンバーで何で優勝できなかったのか。凄い打ってたんですよ」と説明した。1番・右翼緒方孝市、2番・二塁正田耕三、3番・遊撃野村謙二郎