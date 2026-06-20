自民党の鈴木貴子衆院議員が19日にX（旧Twitter）を更新。自身が有益だと思ったアプリを紹介したことをきっかけにさまざまな声を集めている。 鈴木議員は自民党広報本部長を務めており、さまざまな取り組みに対して直撃取材を行う「突撃たかこ！」を行っている。16日、「突撃たかこ！」の企画として自民党広報公式 Xは水産庁が取り組んでいる「さかなの日」を紹介した。 自民・鈴木貴子議員、文春の誹謗中傷動画めぐり反論「