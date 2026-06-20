立ち技格闘技「KNOCKOUT」は20日、都内で「KNOCKOUT.65〜THEKNOCKOUT2026〜」（21日、国立代々木競技場第2体育館）の前日計量と直前会見を行った。メインのKNOCKOUT−BLACKスーパーフェザー級王座決定戦3分3R・延長1Rは龍聖59・95キロ、小森玲哉59・65キロでクリア。小森は「全てを覆します」と言えば龍聖は「6月が来たな」と相手にしない。龍聖は「あしたは倒した後に仲良くしようかな」と握手を拒否してことを説明