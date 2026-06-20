「女子プロレス・スターダム」（２０日、国立代々木競技場第二体育館）ワールド王座選手権試合が行われ、挑戦者の鈴季すず（２３）が王者・玖麗さやかを撃破し、同王座初戴冠を果たした。玖麗は２度目の防衛に失敗した。マイクを握った鈴季の顔に笑みが広がった。「やっと巻きました！オマエたち、今日は雨の中、来て良かったよなあ！」と絶叫。会場に拍手が鳴り響いた。「勝ったらこんなに楽しいんだね。マジでプロレス人生