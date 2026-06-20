東京・北区の小学校で11人がけがをした火事で、校舎内の緊迫した状況が明らかになってきました。男性教諭は、「音楽準備室の奥側の角が激しく燃えていた」と証言しているということで、警視庁が火が出た原因を調べています。きのう（19日）午前11時ごろ、北区にある区立滝野川第三小学校で火事があり、校舎の4階部分200平方メートル以上が焼けたほか、男子児童と女性教員の2人が骨折をするなどあわせて11人がけがをしました。警視