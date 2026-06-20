冷凍庫に入った男性の遺体が見つかった集合住宅を警戒する警察官＝20日午後9時26分、神戸市中央区20日午後0時20分ごろ、神戸市中央区中山手通6丁目のマンションの一室で、冷凍庫に入った男性の遺体を警察官が見つけた。兵庫県警生田署によると、遺体は損壊した状態で、死後一定の時間が経過しているとみられる。県警は身元を調べるとともに、事件に巻き込まれたとみて捜査を進める。署によると、マンションの管理会社から19日