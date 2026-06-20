フリーアナウンサーで女優の田中みな実（39）が、20日放送のTBSラジオ「田中みな実 あったかタイム」（土曜後6・30）に出演。最近ハマっているジュエリーブランドを明かした。この日のゲストは元TBSのエグゼクティブアナウンサーで現在はフリーの堀井美香（54）。堀井は以前、田中から「堀井さんは伸びしろがあるんですよ」と言われたと明かした。田中は「お肌とか美容のね」と補足し、「だってクレンジングシートで適当に拭