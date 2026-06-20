94歳の俳優大村崑が、健康の秘訣（ひけつ）と年齢を感じさせないパフォーマンスを披露した。20日、都内で行われた10月23日公開・配信予定の「養父」「MANA」「AYUMI」という3作品合同の国際映画賞の受賞を記念したパーティーに出席。「MANA」に出演した大村は、オニロス・フィルム・アワード・ニューヨークで最優秀助演男優賞を受賞し、パーティーでは他の出席者から盛大な拍手を送られた。その中で健康ぶりを示すため、日々、行っ