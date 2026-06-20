6月20日、東京競馬場で行われた9R・町田特別（3歳上2勝クラス・ハンデ・芝2400m）は、戸崎圭太騎乗の2番人気、チャリングクロス（牡3・美浦・奥村武）が快勝した。1.3/4馬身差の2着にレーヴドロペラ（牝4・美浦・加藤士津八）、3着にオウケンボルト（牡7・美浦・松永康利）が入った。勝ちタイムは2:26.9（稍重）。【レース動画】クロワデュノール全弟が3勝目…町田特別1番人気でC.ルメール騎乗、ピックデムッシュ（牡4・美浦・