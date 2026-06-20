【モデルプレス＝2026/06/20】タレントのゆきぽよが6月19日、自身のInstagramを更新。宮古島のプールでの水着姿を公開した。【写真】29歳ギャル「遠くてもわかるスタイルの良さ」宮古島のヴィラで美スタイル際立つビキニ姿◆ゆきぽよ、水着でプール満喫ゆきぽよは「宮古島で宿泊したサウナとプール付きのオーシャンビューのヴィラ夜はBBQして1日中楽しかったまた絶対行く（また友達夫婦と一緒www）」とコメントし、豪華なヴィラで