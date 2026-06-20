【モデルプレス＝2026/06/20】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のカズハ（KAZUHA）が6月20日、自身のInstagramを更新。ノースリーブ姿の街中ショットを公開した。【写真】22歳K-POP日本人メンバー「オーラが半端ない」街中での胸元ざっくりノースリ姿◆カズハ、街中でのノースリコーデ公開カズハは、海外の街頭やカフェでのショットを公開。グレーのピンストライプ柄のノースリーブトップスにデニムパンツのコー