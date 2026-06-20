【モデルプレス＝2026/06/20】タレントの辻希美が6月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。長男・青空（せいあ）くんへの2日分の弁当を公開した。【写真】39歳5児のママタレ「ボリュームすごい」長男への土曜分の弁当◆辻希美、長男への弁当公開辻は「＃高一弁当」「昨日のお弁当」と添え、青空くんへの弁当を公開。ゆかりのかかったご飯の横に、肉のソテーがたっぷり、花やタコの形に飾り切りされたウインナー、顔を描いた卵