【モデルプレス＝2026/06/20】女優の内山理名が6月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。朝食を公開し、話題を呼んでいる。【写真】吉田栄作の13歳年下女優妻「朝からおしゃれすぎる」朝食にスパイスたっぷりなアボカドトースト◆内山理名、スパイスたっぷりアボカドトースト公開内山は「Good morning」とつづり、朝食の写真を公開。「一日中雨で湿気も多い日にブランケットなどなど朝から洗濯物が沢山」と明かしつつ、「ひと