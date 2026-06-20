【モデルプレス＝2026/06/20】歌手でタレントの中川翔子が6月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。双子の弟の姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】双子出産の41歳タレント「タイダイ柄にヒョウ柄にGUCCIのスタイ」ギャル男ファッション双子弟◆中川翔子「朝からギャル男ファッション弟くん」公開中川は「朝からギャル男ファッション弟くん」とコメントを添え、ベビーサークルにつかまり立ちする双子の弟の後ろ姿を投稿。