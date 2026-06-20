【モデルプレス＝2026/06/20】モテクリエイターとして活躍する“ゆうこす”こと菅本裕子が6月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子の写真を公開した。【写真】32歳クリエイター「ぷるぷるのあひる口」息子の好きなパーツ公開◆ゆうこす、息子くんの好きなパーツ披露ゆうこすは「なんかノリでなんでも答えます！」とし、ファンから寄せられた質問に回答。「息子くんの好きなパーツ！！」という質問に対し、息子の写真を添